Huawei Sound X, Reseña de una increíble bocina de alta resolución

Este dispositivo se puede sincronizar vía bluetooth dejando apretado el botón de silencio solo un par de segundos, vía NFC o por medio de la app de AI Life de Huawei. Nosotros lo probamos con un iPhone 11, un Motorola Edge Plus, un Huawei P30 Pro y un Huawei P40 Pro sin tener contratiempos de cortes o latencias, lo que sí es importante subrayar es que con los dispositivos de la marca china es más fácil ecualizar el audio por medio de la app Música, algo que no se puede hacer con otros dispositivos Android o iOS, estos solo se limitan a cambiar del modo de alta fidelidad a voz y los decibeles de los graves. Algo que tienen que mejorar a nivel software es que solo 1 dispositivo puede controlar el Huawei Sound X por medio de la AI Life, si quieres usar otro, tendrás que desligar el anterior por medio del proceso de sincronización inicial.

Un punto importante es que cuando tienes sincronizado un smartphone y recibes una llamada, la bocina baja el volumen para que puedas atender la llamada de forma privada, cuando esta termina, el volumen regresa a la normalidad. También puedes usar la bocina como manos libres si así lo deseas. Otra forma de silenciar la bocina es colocando la mano sobre el panel esto genera una pausa, misma que puedes cancelar colocando de la misma forma la mano.

Sonido

Indudablemente el sello de esta bocina son sus dos subwoofers que por su diseño, emiten de forma asombrosa los bajos sin afectar si quiera al objeto más cercano. Hicimos una prueba colocando un vaso con agua a un costado apenas rozando la bocina y aún con el volumen al 100% el agua no se movía. Uno de los puntos en donde falla un poco son los agudos, esto se nota más con voces, mismas que se traducen en una suerte de siseo que puede minimizarse siempre y cuando tengas un dispositivo Huawei en la app de música. Su tecnología de cifrado inalámbrico se apoya del Bluetooth 5.0 HFP y A2DP / UPnP permitiendo una tasa de transferencia alta para lograr reproducir los archivos de Hi Res, aunque en las pruebas que hicimos, no logramos conectarnos vía Wi Fi con ningún dispositivo, aun conectándolos a la misma red.

En general con prácticamente todos los géneros, la Huawei Sound X brilla, aunque si es importante tener en cuenta que para explotarla al máximo es recomendable usar archivos de música alta resolución o en su diferencia tener el servicio de música de streaming de nuestra preferencia en la modalidad “sin perdida”. Servicios como el de Idagio que es capaz de transmitir en FLAC a 1500 kbps (16 bit/44.1 hkz) aprovechan muy bien esta bocina.