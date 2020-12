Mujer demanda a su novio por no pedirle matrimonio

En una relación de pareja el amor a veces no es suficiente, sobre todo cuando cada uno tiene una visión diferente del compromiso. Por ejemplo, cuando uno de los dos quiere casarse y el otro parece no estar interesado. Esa fue la razón para que una mujer terminara demandando a su novio quien después de ocho años de relación no se animaba a pedirle matrimonio.

Gertrude Ngoma, una mujer de 26 años, originaria de Zambia en África, demandó a su novio prácticamente por "pérdida de tiempo" pues durante ocho años de noviazgo, que incluían un hijo de los dos, él jamás le propuso matrimonio.

Seguramente ella pudo esperar mucho más tiempo pero la llegada de otra mujer a la vida de su pareja le hizo dudar. En los últimos meses, su novio comenzó a frecuentar a otra mujer, Gertrude creyó que esa podría ser una señal de que nunca iban a formalizar por completo.

"Él nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la Corte, porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro", declaró ante el tribunal.

Herbert Salaliki, el susodicho de 28 años de edad, llegó a la corte asegurando que su intención jamás fue hacer perder el tiempo a su pareja sino que no tiene el suficiente dinero para pagar una boda ni para dar una "tarifa de agradecimiento" a la familia, tradición de compromisos en ese país. Por esa razón, no se lo había propuesto.

Respecto a la otra mujer, Herbert culpó a su novia de no darle la atención suficiente por lo que se vio "en la necesidad" de estar con alguien más, pero que estaba dispuesto a dejar de frecuentarla si Gertrude lo perdonaba.

El juez encargado del caso vio que el problema de la pareja era algo que podía solucionarse fuera de la corte así que les aconsejó buscar vías de reconciliación menos dramáticas como la de una demanda.

Para ella las disculpas no fueron suficientes

A pesar de la intención del novio de mejorar la relación, Gertrude insistió en que su pareja solo da pretextos para no casarse así que prefirió exhibirlo en redes sociales.

"Será mejor que me case con un anciano, seré la segunda, cuarta esposa y sé qe este me protegerá, me consentirá y todo lo que yo quiera me lo dará. Mejor le dejo a los jóvenes a ustedes", escribió en Twitter, demostrando lo molesta que está con su novio y lo cansada que está de sus juegos y mentiras pues asegura que su novio lleva años poniendo pretextos.