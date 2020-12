Watch Dogs: Legion, Reseña de un juego con una visión del futuro inmediato

Ubisoft ha desarrollado por años un excelente catálogo de juegos de mundo abierto. Su franquicia Watch Dogs ha ido evolucionando a la par de sus otros pesos pesados como Assassin’s Creed o Far Cry. Esta última entrega de la saga, Watch Dogs: Legion, continúa las aventuras del grupo de hackers DeadSec. Además de ser un juego entretenido y lleno de opciones para el jugador, gráficamente es un gran ejemplo de los beneficios que las consolas de nueva generación (Xbox Series X/S o PS5) pueden ofrecernos.

Historia

El título se sitúa en Londres en un futuro cercano. Sin echarles a perder nada, un suceso catastrófico detona que el gobierno local implemente medidas de seguridad draconianas a través de un grupo paramilitar y de seguridad llamado Albion. Éste se ha apoderado por completo de las calles y sistemas de seguridad de la ciudad. Ellos tienen ojos y oídos en todas partes, y sus manos no están precisamente limpias. La corporación no sólo utilizó la tragedia para ganar poder, sino también para inculpar a DeadSec y ponerlos sobre la mirada del gobierno. Tú eres el más reciente recluta que deberá poner las cosas en orden y sacar al grupo de este embrollo. Pero no está solo: hay agentes de DeadSec por toda la ciudad; listos para entrar en acción.

A pesar de que a veces el tono del juego se pasa de “extremo” y trata de establecer a los miembros de DeadSec como los típicos estereotipos de películas de Guy Ritchie; la posibilidad de que este futuro se presente en la vida es bastante alta. Las mecánicas de hackeo se mezclan muy bien con la variedad de aparatos que están regados por doquier, y están basados en dispositivos reales disponibles o en desarrollo. Tal vez no les compres a los personajes su actitud presumida y callejera, pero el drama tecnológico te hará pensar más de una vez en tu propia seguridad en línea.