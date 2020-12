Tom Cruise explota contra empleados que no respetan las medidas anticovid

Tom Cruise no va a bajar la guardia durante la pandemia de Covid-19, sobre todo actualmente que se encuentra grabando la séptima entrega de Misión Imposible y donde él y su equipo deben ser estrictos con las medidas de sanitarias para evitar contagios. Por esa razón dos empleados de set terminaron siendo fuertemente regañados por el actor estadounidense, al no cumplir con las medidas.

Un audio del set de grabación, filtrado por el tabloide The Sun, muestra el enojo de Tom Cruise al, aparentemente notar que dos personas del equipo de producción, no estaban tomando las medidas de distanciamiento social y uso de cubrebocas, durante el rodaje. Pese a anteriores advertencias, hicieron caso omiso a las indicaciones y ahora recibieron un ultimatum por parte del actor: o cumplen con las reglas o se van.

QUIZÁ TE INTERESE: Suri Cruise, hija de Tom Cruise ha crecido y sorprende con su belleza

"Están de regreso en Hollywood haciendo películas ahora mismo debido a nosotros, porque creen en nosotros y en lo que hacemos. Estoy hablando por teléfono con todos los m4$·"& estudios por la noche, compañías de seguros, productores... y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas. Estamos creando miles de empleos, hijos de p#@∞", se puede escuchar al actor regañando al crew.

"No quiero volver a verlos otra vez, ¡Nunca! y si no lo hacen (usar el cubrebocas), están despedidos. Y si veo que lo hacen de nuevo están j0%$·" despedidos y a cualquiera de este equipo que lo haga. Así es, tú también, y tú y tu. No vuelvan a hacerlo", continuó diciendo que no espera una disculpa hacia él sino a las personas que han perdido sus hogares porque no tienen dinero gracias a la crisis económica que vive la industria cinematográfica por la pandemia de Covid-19.

TE RECOMENDAMOS: Tom Cruise se viraliza por video saltando al vacío para "Misión Imposible 7"

"No van a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches, ¡el futuro de esta j0d%da industria!".

Tom Cruise insistió en que no por dos personas irresponsables se dejará de rodar la película y amenazó con correr a la gente que no sigue las medidas: "¿Estoy siendo claro? ¿entienden lo que quiero? ¿entienden la responsabilidad que tienen? porque me encargaré de que razonen y si no pueden ser razonables y yo no puedo lidiar con su lógica, están despedidos. Yo confío chicos, que ustedes estarán aquí", concluyó.

Covid-19 contra Misión Imposible 7

"Misión Imposible 7" es de las películas con mayor presupuesto que se han animado a seguir con el proyecto a pesar de vivir una de las peores pandemias que ha enfrentado la historia de la humanidad.

Y aunque han tomado las medidas suficientes para evitar contagios, apenas hace unas semanas, se suspendió el rodaje de la película en Italia luego de que 12 personas del equipo de producción resultaran contagiadas.

Actualmente se encuentran filmando en Reino Unido pero el rodaje lleva aproximadamente tres meses de trabajo.

La primera película se estrenó en 1996, la última se estrenó en 2018. Se espera que esta entrega salga a la luz el 19 de noviembre de 2021.