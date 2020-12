Escuela niega ceremonia de graduación a alumno por su corte de cabello

Después de años de esfuerzo y sacrificios en la escuela, las ceremonias de graduación se convierten en un tema de suma importancia para los alumnos, quienes esperan con ansias a que llegue ese día y así puedan seguir con sus estudios en otra etapa de sus vidas.

Sin embargo, no todos corren con la misma suerte y por desgracia, no logran graduarse. Pero ¿es realmente justo cuando no te lo permiten únicamente por tu peinado? Esa fue una gran discusión en redes sociales en los últimos días.

Jaime Espinoza, un joven originario de Chile, denunció a su escuela por discriminación luego de que las autoridades del lugar le negaran el acceso a su ceremonia de graduación por una razón: su particular corte de cabello y peinado que para nada era de un alumno formal.

Fue el padre del alumno quien subió un video a sus redes sociales denunciando que la escuela y particularmente un profesor llamado Mario Torres, le negaron el acceso al joven para "concluir su licenciatura", es decir, asistir a la ceremonia de graduación.

Fue el Colegio Salesiano "San Ramón" el que denunciaba el padre, asegurando que su hijo recibía una discriminación por su peinado, que consistía en un corte de cabello rapado a los lados, con trenzas en la parte media y superior y todas ellas amarradas a un chongo.

"Lo citan temprano y no lo dejan entrar solamente por el corte de pelo. Para mí es discriminación del colegio", decía el padre de familia disgustado.

Posteriormente, el señor grabó al profesor que prohibió el acceso al estudiante. Este, los recibiría en su oficina para platicar al respecto pero a pesar de la insistencia, el joven no fue recibido y la escuela solo le dio el diploma y le solicitaron que se retiraran de las instalaciones.

El padre del joven, molesto, declaró que el peinado de su hijo no afectaba a nadie y aunque está muy decepcionado del comportamiento de la escuela, aseguró que no llevará el tema a lo legal.

Por su parte, el alumno declaró: "Fue algo que no me esperaba. Fui ordenado y quedé enojado porque no entendí por qué no me dejaron entrar si tampoco era algo malo, ya que íbamos a estar solo los alumnos, no iban a estar los apoderados". Así mismo, se entristeció por por poder participar en el evento que esperó todo el año, no solo por la conclusión de sus estudios sino porque no había visto a sus compañeros por mucho tiempo debido a la pandemia.