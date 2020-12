Papá de Samuel García revela la verdad sobre obligarlo a ir al golf

Las declaraciones de Samuel García siempre terminan siendo un tema polémico y un reflejo de la diferencia de clases en la sociedad mexicana. Pero una de las más recientes, la de su duro pasado, ha sido causa de burlas en redes sociales y ahora que el papá del político ha dado su opinión al respecto, ha regresado la discusión.

Hace unos días circulaba un video de una entrevista al político de Monterrey, Samuel García. Ahí hablaba de las dificultades que ha tenido que enfrentar en su vida para llegar a donde está.

"Sin duda a mí lo que me forjó es que en mi adolescencia, por ahí de mis quince, papá se pone muy exigente, muy fuerte. Yo creo que hasta de más, algún día se lo llegué a recriminar, ahorita se lo agradezco", comenzaba a decir el ex senador.

Fue en una fiesta de bienvenida donde notó que su vida ya no sería la misma, su padre tenía planes para él por lo que las fiestas ya no tendrían cabida en su vida.

"Me había ido a West Vancouver y al volver me habían hecho una fiesta de bienvenida. Se habían quedado a dormir como nueve amigos, ya te imaginarás, los famosos barriles y todo. Mi papá al día siguiente va a las seis de la mañana y me levanta. Estaban todos mis amigos tirados ahí en la alfombra y mi papá les dijo: mijos, sigan ahí dormidos, mi vieja ya les hice desayuno. Tú c%$rón párate a bañar.

Yo creí que estaba bromeando y no... Yo todavía estaba en prepa y tuve que empezar a ir a la oficina a trabajar [...] Era bien duro porque me decía que si quería que me pagara la semana, tenía que irme con él al golf el sábado y terminando los 18 hoyos me pagaban la semana", decía en aquella entrevista donde confesó que lo odiaba porque sus amigos salían una noche antes y él tenía que levantarse temprano para ir al golf.

Los comentarios en contra de García se hicieron presentes y en, al parecer, un intento por redimirse, invitó a su padre a su canal de youtube a platicar de ese encuentro.

Lo que no esperaba era que en un video del año pasado se contaría la versión original donde el padre de Samuel, el señor García Mascorro, confesaba que no fueron tantas veces las idas al golf como su hijo ha presumido.

"¿Sí fue una medida de control o no?", preguntaba el joven político. "Sí pero nada más fuiste una vez", contestaba su padre mientras ambos reían y luego aclaraba que sí fue varias veces (aunque nosotros creemos la primera versión).

Aún así, sus declaraciones han sorprendido a todos pues lo que el político asegura que fue una etapa muy difícil de su vida, otros definitivamente creen que esto solo devela los privilegios que ha tenido desde su juventud.

Su esposa Mariana Rodríguez también se ha enfrentado a fuertes obstáculos

Mariana Rodríguez Cantú, esposa del político, también ha sido señalada en redes sociales por sus declaraciones. Una por la vez que ignoró a su esposo para presumir sus tenis "fosfo fosfo", otra porque su esposo la regañó por estar enseñando la rodilla y la primera vez, porque agradeció a sus fans por apoyarla en momentos tan complicados como cuando perdió su chancla en la playa y cuando perdió su pulsera de San Benito.