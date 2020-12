Lo mejor para PC del 2020

Da suficiente poder para alimentar a los últimos procesadores y GPUS del mercado, las opciones de cables y componentes modulares la hacen una gran opción para iniciar una buena PC.

No obstante, de ser de las que mayor disponibilidad por modelo y frecuencia hay en el mercado, la compatibilidad con prácticamente cualquier motherboard y CPU las hacen una referencia obligada incluso para cuestiones de overclocking, sin dejar de lado su software de personalización para el RGB.

El almacenamiento no debe de estar peleado con el estilo e indudablemente la marca californiana le ha apostado al diseño con este modelo, mismo que es compatible con las consolas Xbox One o Xbox Series X/S u también se puede usar en computadoras.

Con velocidades de 560 MB/s de lectura y escritura, la hacen una de la más veloces del mercado que bien pueden servir para cargar juegos más rápido, renderizar videos o hacer que la carga de programas sea más ágil. Se le puede encontrar en modelos que van desde los 500 GB hasta los 4 TB.

SSD M.2 PCIe 3.0 – WD Black 750

Velocidades de 3470 MB/s en lectura y escritura la posicionan como una de las mejores bajo este protocolo de puerto. Este componente es perfecto para todos los usuarios que necesitan mover una buena cantidad de datos de proyectos o videojuegos premium como Red Dead Redemption 2 para agilizar los tiempos de carga.

SSD M.2 PCIe 4.0 – WD Black 850

La última experiencia de carga de datos que van hasta los 7000 mb/s que hacen un mix perfecto con computadoras de procesadores compatibles. Por las especificaciones es probable que esta memoria sea compatible con la PlayStation 5.

Monitor – Acer Predator Z35

Con una resolución de 2560 x 1080p, frecuencia de 144 Mhz, tiempo de respuesta de 4 ms y tecnología G-Sync la hacen una excelente opción tanto para videojugadores que buscan ser competitivos o diseñadores y creadores de contenido que busquen más espacio en el escritorio.

Laptop Gamer – HP Omen X 2S



Una espectacular portátil con dos pantallas y todo el poder de la GPU GeForce RXT 2080 que permite hacer una buena cantidad de combinaciones tanto para editar o jugar. Sus agregados de software como el Command Center facilitan su uso para determinar en que momento llevarla al límite en cuanto a rendimiento.

Laptop para productividad – Surface Pro 7

Un excelente híbrido de tablet y laptop con especificaciones suficientes para manejar labores de oficina y hasta edición de foto o video. Su stylus es perfecto para tomar notas y hacer corrección de documentos. Ligera, rápida y excelente para trabajar donde sea.

Dispositivo de VR - Oculus Quest 2

Visor inalámbrico que ofrece la última experiencia de la realidad virtual de Facebook y que incluso permite conectarlo a una computadora compatible para poder ejecutar juegos de la talla de Half Life: Alyx o Medal of Honor: Above and Beyond.

Auriculares con un nivel de personalización que puede ir desde el color del RGB a los costados, hasta la ecualización del sonido, modificando incluso tu propia voz con su software. Proporcionan alto confort en largas jornadas de uso y su batería puede durar hasta 24 horas.

Silla gamer – Respawn 110

Presentación espectacular digna de unboxing que integra un instructivo que hace sencillo el proceso de ensamble. Su cojín bajo las piernas, le permiten incluso convertirla en una suerte de sillón reclinable que te permite estirar las piernas.

Micrófono - Blue Yeti

Un dispositivo con tecnología de triple capsula que permite 4 modos distintos de captura que lo pueden adaptar para streamings, interpretaciones cantadas, captura de instrumentos, sonido ambiental o charlas tipo podcast.

Teclado – Roccat Vulkan 121 AIMO

Con un diseño minimalista este dispositivo al igual que todos los de su familia, permite personalizarlo con software para generar macros de botones o patrones de colores RGB. Su diseño permite mantenerlo limpio por los espacios que tiene entre las teclas.

Mouse - Roccat Kone Pure Ultra

Ultraligero de solo 66 gramos con diseño ergonómico con botones debajo de la rosca que permiten ajustar la velocidad del cursor para aprovechar si sensor óptico de 16000 dpis.

Modem – Huawei AX3

Un router con todo el poder de WiFi 6. Excelente cobertura y banda dual para llegar a todos los rincones del hogar. Facilidad de configuración y hasta la posibilidad de agregar un celular a la red con sólo un toque en su sensor NFC.

Tableta gráfica – Wacom One

De los primeros dispositivos de la marca a precios competitivos que bien puede servir a diseñadores como editores de video, sin dejar de lado que se puede conectar directamente aun smartphone para hacer diseños sobre la marcha.

Antivirus – Norton 360 para Gamers

El primer software de esta categoría que se adapta de manera automática para no impactar en el desempeño. Tiene control parental, safecam y servicios que previenen la extracción de información sensible.