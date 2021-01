Hábitos que te hacen envejecer más rápido

Todas sabemos lo desagradable que puede a ser el aparentar una edad mayor a la verdadera. Esto sucede debido a que nuestro cuerpo enfrenta día a día el estrés, cansancio y demás situaciones que generan ciertos hábitos que nos hacen lucir mayor.

Pero, ¿que tipo de prácticas causan esto? Muy sencillo, puede ser desde la ropa, no hacer actividad física alguna, la comida, maquillaje e incluso hasta algunas rutinas o costumbres.

A continuación te compartimos algunos hábitos que juegan en nuestra contra y puedes abandonar este 2021 para lucir increíble.

El uso excesivo del maquillaje, lejos de ayudarnos pasa a perjudicarnos, provocando un envejecimiento prematuro, nuestros poros tienden a llenarse de suciedad e impurezas, provocando que nos salgan granitos y nuestra piel tenga mal aspecto. Por ello es recomendable no utilizar con frecuencia productos a base de aceite y llevar siempre un maquillaje ligeramente húmedo, esto favorecerá la luz en tu rostro y te hará lucir joven y fresca.

2-No dormir lo necesario

Si eres de las que frecuenta hacer maratones de tus series o pelis favoritas, te tenemos una mala noticia, el no dormir te ayuda a envejecer de manera más rápida. Y es que no solo te ganarás unas tremendas ojeras, también afecta tu piel, pues si no tienes el hábito de dormir por lo menos de 7 a 8 horas, las células de la epidermis no pueden repararse de lo sufrido a lo largo del día, haciendo que tu piel luzca reseca, apagado, y sobre todo acentuando tus líneas de expresión y arrugas.

Así que ya sabes, aprovecha para dormir todo lo que puedas, recuerda que el secreto de la belleza esta en el dormir bien.