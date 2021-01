Zayn Malik es el ex integrante de One Direction más misterioso. Con sus 28 años recién cumplidos, el cantante británico comparte poco de su vida privada. Pero tal vez a través de sus tatuajes podamos descubrir un poco de su intimidad y vaya que podríamos saber mucho pues cuenta con nada más y nada menos que 60 tatuajes (y contando).

Fue al inicio de su carrera como integrante de la boyband inglesa One Direction que Zayn Malik se hizo su primer tatuaje. Era septiembre de 2011, cuando tenía apenas 18 años, que Zayn mostró su primer tatuaje, un ying y un yang en una de sus muñecas.

Mandalas en sus manos, los ojos de Gigi en su pecho, alas, calaveras y flores en su cuello son solo algunos de los tatuajes más conocidos de Zayn Malik. Aquí te compartimos con más detalles todos los tatuajes de los que conseguimos registros.

Quién es Zayn Malik

Zain Javadd Malik, mejor conocido como Zayn, nació el 12 de enero de 1993 en Bradford, Reino Unido. Durante toda su infancia tuvo una vida normal hasta que en 2010, decidió audicionar para un conocido programa de talentos en Reino Unido llamado "The X Factor".

Tenía 17 años cuando fue aceptado en el concurso gracias a su interpretación de "Let Me Love You". Una vez dentro, se formó la banda varonil juvenil "One Direction" quienes buscaban posicionarse como los ganadores.

Junto a Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, Zayn conquistó al público británico y al concluir el programa, donde quedaron en tercer lugar, se convirtieron en una sensación internacional.

Pero en 2015, tras cinco años de éxitos con la banda, Zayn decidió retirarse, lo que provocó que la desintegración de la misma. Todos continuaron su carrera como solistas y Zayn es el que menos música ha lanzado. Sin embargo, desde un inicio aseguró que solo quería tener una vida normal y tranquila, fuera de los reflectores. Ahora comparte una vida con la modelo Gigi Hadid y su hija que nació en septiembre de 2020.