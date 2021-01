CES 2021: Asus ROG presenta su renovada línea de equipos para gamers 2021

Algo muy interesante de la Flow X13 es que tiene un diseño que permite girar la pantalla 360 grados lo que la convierte en una 2 en 1. Ahora bien, puedes escoger entre dos tipos de pantalla, una que es Full HD a 120 Hz (touch) o una que es 4K (touch) de alta resistencia que está protegido con Gorilla Glass. Ambas opciones de tienen una relación de aspecto de 16:10, admiten Adaptive-Sync y son Pantone validado para una excelente precisión de color.

ROG Flow X13

En términos de audio no están nada mal, cuenta con dos altavoces de disparo hacia abajo y tecnología Dolby Atmos además de contar con cancelación de ruido de AI bidireccional.

Si de verdad quieres sacarle todo el rendimiento, la Flow X13 se puede emparejar con XG Mobile, una GPU externa con gráficos NVIDIA GeForce RTX 3080. Cuando está conectado, XG Mobile proporciona a Flow X13 una capacidad gráfica equivalente a plataformas de juego de tamaño completo.

XG Mobile también incluye un enlace USB 3.2 Gen 2 dedicado, que alimenta un concentrador de E/S con conectividad adicional, y un adaptador integrado de 280W,que alimenta XG Mobile y Flow X13 para que los usuarios no tengan que cargar un ladrillo de alimentación adicional.

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Aunque el concepto no es nuevo, si tiene varias actualizaciones llamativas. La nueva Zephyrus Duo 15 SE cuenta con el ROG ScreenPad Plus para ofrecer a los jugadores la ventaja de una pantalla secundaria para un espacio en pantalla más utilizable para juegos y tareas productivas. ScreenPad Plus se eleva unos grados cuando se abre la pantalla de la laptop para dar al usuario un ángulo de visión cómodo.