NVIDIA RTX 3070: reseña de una potente tarjeta gráfica

PC con la que se realizaron las pruebas

Procesador: AMD Ryzen 9 3900X 12 núcleos @3.8GHz

Jugando a 1080p

La RTX 3070 se maneja de forma excepcional en esta resolución, tanto con Ray Tracing como sin éste. Juegos altamente demandantes como Cyberpunk 2077 manejan más de 60 cuadros por segundo en RT Ultra (con ayuda del mejorado DLSS). Incluso el poderoso Crysis obtiene más de 50 cuadros en su modo “Can it run Crysis?”, diseñado específicamente para castigar a cualquier equipo. Este mismo título supera los 70 cuadros al ejecutarlo en configuración Muy Alta. Tal vez la única piedra en su zapato fue Flight Simulator, aunque sus 44 cuadros por segundo no son nada despreciables (e incluso superan a la AMD RX 6800). Por último, el caso de DiRT 5 es interesante, ya que éste maneja RT pero con la tecnología de AMD. En este juego no se llega a los 60 fps usando dicha tecnología, pero sería interesante ver si esto se repite en futuros títulos desarrollados para AMD (The Riftbreaker usa también esta última, pero la RTX 3070 supera por mucho a la AMD RX 6800).