Elliot Page le pide el divorcio a su esposa Emma Portner

Por el momento, no han hecho ninguna declaración en redes sociales. Mientras la última publicación en Instagram de Elliot fue en diciembre del año pasado, la de Emma fue apenas hace unos días.

Aunque pueda parecer que la decisión se dio a partir de la declaración de Elliot como persona trans, la pareja aclaró que desde hace mucho tiempo habían tenido problemas en su relación por lo que la mejor decisión para ambos fue la desepararse.

Comunicado de Elliot Page. Elliot Page pidió el divorcio a Emma Portner /

"Siento una abrumadora gratitud por la increíble gente que me ha apoyado a través de este viaje. No puedo expresar qué tan extraordinario se siente el finalmente amar quién soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo. He sido interminablemente inspirado por tantos en la comunidad trans", dijo Elliot en aquel momento clave en su vida.

Elliot Page y Emma Portner, su historia de amor

Emma Portner es una bailarina y coreógrafa profesional canadiense, perteneciente al equipo de docentes de Broadway Dance Center.

Fue en 2018 que Elliot, tras ver a Emma en un video musical del dúo Sylvan Essom, le envió un mensaje para invitarla a salir. Desde ese momento se consideraron hechos el uno para el otro y luego de pocos meses de noviazgo, se casaron en una boda íntima.

La pareja duró tres años de matrimonio y la noticia ha impactado a sus seguidores pues constantemente compartían fotografías y videos trabajando juntos, haciendo coreografías y mostrando lo orgullosos que se sentían el uno del otro.

Emma Portner fue clave importante para que Elliot Page se declarara oficialmente una persona transgénero. Aquel día que lanzó un comunicado expresándolo, su esposa compartió lo orgullosa que se sentía que de su pareja.

"Estoy muy orgullosa de Elliot Page. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo. También pido paciencia y privacidad, pero que se unan a mí en el ferviente apoyo de la vida trans todos los días. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla, dulce E. Te amo mucho", escribió.