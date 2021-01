Daft Punk, Ariana Grande y Kendrick Lamar acompañarían a The Weeknd en el Super Bowl

El Super Bowl LV está a la vuelta de la esquina y sin duda un tema del que no se deja de hablar es del show de medio tiempo. Este año, a cargo del cantante canadiense The Weeknd. Ahora, se han revelado los posibles nombres de los artistas que subirán al escenario a acompañarlo y dar un show inolvidable.

En Twitter comenzó a circular una fotografía que supuestamente tenía el tracklist de las canciones que interpretará Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd. Sus más recientes estrenos y algunos de sus éxitos son parte de esta lista que cuenta con 18 canciones.

Pero lo que más llamó la atención y lo que comenzó a generar rumores de otros artistas, son las colaboraciones de The Weeknd con otros artistas. Daft Punk, Ariana Grande y Kendrick Lamar son los supuestos confirmados para participar en el escenario del Súper Tazón el próximo 7 d efebrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay.

¿Por qué Daft Punk, Ariana Grande y Kendrick Lamar estarían en el Super Bowl LV?

Es común que los artistas del show de medio tiempo del Super Bowl tengan invitados especiales para amenizar el evento. Estos, suelen ser artistas con los que el principal ha tenido colaboraciones anteriores. En el caso de Daft Punk, ha participado dos veces con The Weeknd.

Se espera que los temas "I Feel It Coming" y "Starboy", ambos del año 2016, sean los temas que interpreten The Weeknd y Daft Punk en el Super Bowl. Con Ariana Grande interpretaría "Love Me Harder" y por su parte, Kendrick Lamar acompañaría al canadiense con el tema de la película Black Panther. "Pray For Me".

Hasta ahora no se ha confirmado ni la lista de canciones ni los artistas que acompañarían a The Weeknd en el escenario. Sin embargo, te compartimos cuáles las que supuestamente se compartieron en el sitio del intérprete de "Blinding Lights".

Tracklist The Weeknd en el Super Bowl

Save your tears Blinding lights In your eyes Can't feel my face I feel it coming ft. Daft Punk Starboy ft. Daft punk Pray for me ft. Kendrick Lamar Heartlesss Often The Hills Call out my name Die for you Earned It Love me harder, Ariana Grande & The Weeknd Acquainted Wicked Games The Morning After Hours