Justin Bieber estrena video con Hailey como protagonista

La parejita formada por Justin Bieber y Hailey Bieber no deja de darnos tiernas sorpresas y grandes muestras de amor entre ambos. Y ahora, el cantante nos tocó el corazón con el estreno de su vídeo musical del sencillo “Anyone”, en el que dejo ver a su esposa como su musa.

El cantante utilizó su cuenta de Twitter para presentar la nueva versión del video “Anyone (On the Road)”, misma que acompaño con la leyenda “Tú”, seguido de tres emojis de corazón.

En el nuevo videoclip, producido en blanco y negro, observamos imágenes de los tortolitos disfrutando de distintos paisajes de lo más turísticos, a Hailey en barco o en la piscina, y algunas tomas un poco más subidas de tono con la pareja abrazándose y besándose en ropa interior. Todo esto capturado por el director Joe Termini, quien logró darle un aire bastante nostálgico.

La letra de la canción es claro que va dirigida a su esposa, por lo que parece que en esta nueva versión, el canadiense quiera dejar en claro que la única chica que ocupa su corazón es Hailey, y que Selena Gomez, con quien siguen vinculando cada proyecto del cantante, ya quedó en el recuerdo.

Anteriormente, Bieber lanzó la versión original de “Anyone” el cual está protagonizado por un él, junto a Zoey Deutch con una versión narrativa inspirada en Rocky, en la que no encontramos rastro de Hailey, el cual esta por alcanzar el medio millón de reproducciones en YouTube y cuenta con más de 85 mil “me gusta”. Además, la canción ha alcanzado el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 y el número 19 en la lista Pop Airplay.