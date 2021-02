Protagonista de Bridgerton hace revelador comentario sobre Regé-Jean Page

Hace ya un par de meses que Bridgerton se estrenó en Netflix y sigue dando de que hablar.

Para empezar, Regé-Jean Page sigue generando suspiros entre millones de fans con su personalidad seductora y por si fuera poco, Phoebe Dynevor, también protagonista de la aclamada serie, reveló algunos secretos del joven que confirman el porqué se ha vuelto irresistiblemente popular.

Todo ocurrió en una entrevista que le hicieron a la actriz, en donde contó todo acerca de su grata experiencia al grabar la serie, sin embargo, entre las preguntas formuladas no pudo faltar aquella relacionada con Regé-Jean Page.

Pues le preguntaron si creía que el actor tenía otros atractivos además de su físico, a lo que Dynevor de inmediato respondió con palabras positivas y halagadoras lo que pensaba sobre su compañero de escenas.

"Huele realmente bien. Nunca ha tenido mal aliento. Y no fuma ni nada por el estilo. Los dos tomamos mucho café, entonces a veces tenemos ese olor, así que está bien. No tiene olor, en el buen sentido. Dios mío. ¿Por qué tanta gente me pregunta lo mismo?”, expresó la joven de 25 años.

Además de este comentario, Phoebe aseguró que entre ambos existía una química muy especial. "Nos llevamos muy bien, en el set la pasamos increíble y la conexión fue instantánea", añadió.

Una de las anécdotas que contó la protagonista de la historia creada por Shonda Rhimes, fue que antes de enterarse de que protagonizaría la serie estaba a punto de dejarlo todo para marcharse a Manchester, pero justo cuando iba a comprar su pasaje recibió la llamada que confirmaría su participación en Bridgerton.

“Estaba a punto de dejar todo a un lado y dedicarme a otros ámbitos en mi vida. Quería irme a casa, de vuelta a Manchester, y estaba a punto de sacar el pasaje cuando recibí el llamado. El timing fue increíble. Me acuerdo de estar en un café con una amiga y decir, ‘si esto no funciona va a ser duro, pero todo ha sido increíble", dijo.