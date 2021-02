Billie Eilish presenta segundo avance sobre su documental

¡Atención a todos los fanáticos de Billie Eilish! la cantante compartió un segundo adelanto de lo que será su nuevo documental titulado “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, que llegará este 26 de febrero.

En el nuevo avance, observamos la cercana relación de Eilish con sus fans, las grabaciones de su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, y al parecer uno de los temas más importantes que abordará el documental, y en el que Billie siempre ha sido muy abierta, será la salud mental.

“Salgo al escenario y veo que cada persona en la masa está pasando por algo y que yo tengo los mismos problemas. Y me dije, por qué no hago arte con esto en vez de simplemente, vivir con ello”, se le escucha decir durante el clip.

Anteriormente, en su primer adelante durante el mes de diciembre, pudimos observa a la cantante celebrar que consiguió su carnet de conducir, el como dormía en la cama de sus padres y algunas charlas con sus fans, por lo que, al parecer podremos conocer un poco más sobre la vida de la cantante fuera de los reflectores, con reflexiones bastante profundas.

El documental, dirigido por RJ Cutler para Apple Original Films, contará con un estreno simultaneo en algunas salas de cine selectas de Estados Unidos y países de América Latina, así como a través de la plataforma.