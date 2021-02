Como parte de los eventos previos al Super Bowl LV, Green Day dará un show especial. Se trata de su participación musical en la NFL Honors, un evento que por décima ocasión, reconoce a los mejores jugadores de la National Football League.

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt Y Tré Cool, integrantes de la banda punk rock estadounidense, confirmaron su participación a través de las redes sociales, declarando lo emocionados que se encuentran de estar de vuelta en los escenarios.

"Emocionados por finalmente estar de regreso en el escenario y comenzar la décima edición anual de la NFL HONORS con una actuación épica", escribieron en su cuenta de Instagram, acompañados del cartel oficial.

Green Day tocará en show previo al Super Bowl LV /

Cuándo y dónde ver el show de Green Day para la NFL

El evento se realizará el próximo seis de febrero de 2021 a las 20:00 horas del centro de la Ciudad de México. Aunque la transmisión original se realizará a través del canal CBS, el concierto también podrá disfrutarse desde el canal de Youtube de la cadena televisiva y de la NFL.

Qué van a tocar Green Day en la NFL HONORS

Se reveló que el concierto no será en vivo sino pregrabado. Sin embargo, aún no se dan detalles de cuáles de sus éxitos tocará la banda ni el número de canciones que interpretarán.

Esperamos poder escuchar sus temas "Wake Me Up When September Ends", "21 Guns", "Jesus of Suburbia" y "Holiday".

Quiénes más tocarán en el Super Bowl

The Weeknd es el artista confirmado para el show de medio tiempo del Super Bowl. Así mismo se habla del featuring de Ariana Grande, Kendrick Lamar y Daft Punk.

Por otra parte, Miley Cyrus interpretará algunos de sus éxitos en honor a los trabajadores de salud que están luchando para salvar vidas durante esta pandemia. Este transmitido a través de la plataforma TikTok.

El Super Bowl LV contará únicamente con 7500 invitados especiales, para evitar aglomeraciones y contagios.