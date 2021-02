Cinco curiosidades que no sabías de Melanie C, la ex spice girl que triunfó como solista

Uno de los grupos más influyentes en la década de 1990 fueron las Spice Girls, si eres millenial seguramente recuerdas canciones como “Wannabe”, "Say You'll Be There", "Who Do You Think You Are" y "Mama”, que interpretaban las cantantes Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie B, Emma Bunton y Melanie C.

A pesar de los éxitos que este grupo femenino cosechó desde sus inicios y con casi 100 millones de discos vendidos, Melanie Jayne Chisholm, también conocida como Melanie C decidió salir del grupo y aventurarse a una carrera como solista en 1999.

Pero antes de hablar de sus éxitos en solitario, te contamos que esta cantante y compositora nació el 12 de enero de 1974, en Whiston, Lancashire, uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra en el Reino Unido.

Desde muy pequeña mostró un gran interés por la música, pero no fue hasta la edad de 20 años que consiguió una carrera musical profesional al integrarse con las Spice Girls.

En diferentes ocasiones Melanie C ha dicho en entrevistas que el tiempo que pasó como spice girl fue de mucho aprendizaje, ya que la consolidó como una artista del escenario, no solo en avances en cuanto al baile y la voz, también al momento de aprender a darle forma a una canción.

Ahora que como solista lleva 21 años de carrera, la cantante ha declarado que le encanta su trabajo y que lo disfruta a cada momento, a pesar de que en muchas ocasiones ha tenido que sacrificar el tiempo que pasa en familia por los múltiples viajes que esta obligada a hacer.

Con una mezcla balanceada entre la música rock,pop, dance y electrónica, Melanie C ha desplegado las alas de ocho álbumes de estudio y varios sencillos.

El inicio de su camino musical comenzó en 1999 con el álbum titulado Northern Star. En 2003, volvió a sorprender al lanzar Reason, un disco muy arraigado al estilo pop/rock.

En 2005 sale el álbum Beautiful Intentions con el primer sencillo “The Moment You Believe” , el cual se lanzó en toda Europa y se posicionó en los Top 20 de Alemania, Austria y Suiza, hasta alcanzar el número 1 en España.

Para 2011 sacó a la luz The Sea, en 2012 el álbum, The Night EP, en ese mismo año también anuncia Stages, un disco con canciones más tranquilas que le dieron otro camino a su carrera musical.

Pasaron algunos años para que la cantante lanzará un nuevo material, fue en 2016 que se aventuró con Version Of Me y finalmente, en 2020, lanzó Melanie C. En estos últimos álbumes se puede notar un trabajo en donde Melanie se involucra de manera más personal.