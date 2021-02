¿Porqué las personas limpias se bañan por la noche y no por la mañana?

Para muchos tomar un baño es sinónimo de relajación, dejar que el agua vaya cayendo por tu cuerpo mientras percibes la temperatura en tu piel puede resultar en una experiencia única.

Bañarse te ayuda, de alguna manera, a dejar en el pasado el estrés que sentiste durante el día, pues con tan solo unos minutos, el agua es capaz de hacerte olvidar tus problemas, porque no solo te está limpiando el cuerpo, también las emociones que se estancan dentro de ti.

En el día a día, existen dos tipos de personas, aquellas que prefieren un baño nocturno y las que necesitan uno en la mañana.

Las personas que deciden bañarse por la noche aseguran que las ventajas son que no te despiertas tan temprano y duermes mejor porque terminas relajándote, mientras la gente que lo hace en la mañana siente que se despierta por completo y se recarga de energía.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Días milagrosos: cinco hábitos que debes hacer antes de las nueve de la mañana

Elegir la hora en que limpiarás tu cuerpo depende del tiempo que tengas y de que tan cómodo te sientas, pero de acuerdo con estudios realizados por dermatólogos y alergólogos, tomar un baño por la noche es la mejor opción por la que puede optar una persona.

Y si te preguntabas cuál es la razón por la que debes bañarte por la noche, simplemente es porque te limpias de los gérmenes, sudor, polvo y sustancias que pueden dañar tu piel o repercutir de manera negativa en tu cuerpo. ¡Por eso báñate antes de que te vayas a dormir!

Otra de las ventajas que tienes al bañarte en la noche es que te vas a relajar y el insomnio va a desaparecer, pues conciliarás el sueño más rápido y cuando despiertes te sentirás menos cansada o cansado.

De acuerdo con un artículo publicado en The New York Time, las duchas deben durar entre 5 y 10 minutos para que la piel no este tan expuesta al vapor y agua caliente.

Así que ya lo sabes, si te bañas por la noche, dormirás sin ningún tipo de suciedad y bacterias en tu piel, también descansarás plenamente e incluso tendrás mejor humor.

Si nunca has experimentado el baño por la noche, puedes comenzar a hacerlo gradualmente, no pierdes nada, al contrario, podrías ganar mucho.