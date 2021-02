Thalía es una de las reinas de redes sociales y claro, mantenerse en el trono implica meterse a todos los challenges, incluso algunos que se ven muy inocentes y terminan siendo muy peligrosos, como el de TikTok que recientemente se hizo viral.

Millones de personas lo están haciendo. El Silhouette Challenge se ha convertido en uno de los favoritos de TikTok en las últimas semanas por la forma en que puedes jugar con tu lado más tierno y al mismo tiempo más sensual.

QUIZÁ TE INTERESE: ¿Porqué las personas limpias se bañan por la noche y no por la mañana?



Thalía haciendo el Silhouette Challenge

Fue así como Thalía participó en el challenge. Primero se mostró muy normal, con una pijama de seda, sin maquillaje y algo despeinada. Thalía estaba lista para irse a dormir y mientras se lavaba los dientes "notaba" que la estaban grabando.

Thalía decidió soltar la toalla con que se limpiaba el rostro, acercarse al marco de la puerta, posar y con un filtro color rojo que solo dejaba ver su silueta (por eso el nombre del reto), se mostraba con únicamente un corset, dejando ver su figura. Todo, al ritmo de la canción "Dancing in the Dark (Put Your Head On my Shoulder)" de Rexxxx.