Belinda inconsolable por el fallecimiento de su abuelita

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida”, escribió Belinda en su cuenta de Instagram, al enterarse de que su abuela había fallecido.

Por ahora todo en la vida de la interprete pop parece ser caos, pues la noticia de que su abuela, Juana Moreno de 88 años de edad había muerto, le ha roto el corazón y así lo dejo entrever en sus redes sociales.

Desde hace unos días la madre de la cantante, Belinda Schüll pidió en su cuenta de Instagram una oración para su madre, quien ya se encontraba grave en un hospital de España.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa del deceso.

Algunos medios de comunicación aseguraron que por la mañana la cantante viajó a España para despedir a su abuela, y estuvo acompañada de Christian Nodal, su actual pareja.

En la cuenta Instagram de la interprete de “Bella traición” se pueden ver decenas de historias en donde fotos y videos reviven las experiencias que pasó a lado de su abuela.

“Fuiste la mujer de mi vida, mi razón de ser, mi inspiración, mi todo,abuelita te amo, te amo con locura, siempre estarás en mi corazón y en mi mente , no sé cómo superar esto... no sé cómo superar esta tristeza, este vacío, por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla, el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe, ¡quiero que se acabe todo esto! no aguanto más", se lee en su cuenta.