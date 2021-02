A través de sus redes sociales Taylor Swift anunció que el segundo álbum que realizó en su carrera sería el primero de la nueva serie de lanzamientos que hará de sus seis primeros álbumes. Esto, con una pista de cuándo se estrenará.

El álbum Fearless se estrenará el próximo 9 de abril. Así lo anunció a través de unas pistas reveladas en el comunicado sobre el álbum que escribió en su cuenta de Instagram.

Taylor Swift ama dar pistas a sus fans para entender sorpresas que llegarán próximamente. En inglés, son conocidas como Easter Eggs.

Esta vez, Taylor Swift decidió escribir en mayúsculas algunas letras, formando en total, la frase April Ninth, que significa, 9 de abril.

"Cuando pienso en el álbum Fearless y todo en lo que lo convirtieron, una completa e involuntaria sonrisa aparece en mi rostro. Esta fue la era musical en la que muchos chistes locales fueron creados entre nosotros, tantos abrazos intercambiados y manos tocadas, tantos lazos inquebrantables se formaron. Así que antes que cualquier cosa, déjenme decir que fue un verdadero honor el ser una adolescente junto a ustedes. Y a quienes he conocido más reciente que en 2008, estoy extasiada por experimentar un poco de ese sentimiento en un futuro muy cercano. Ahora que puedo apreciarlo completamente en su caprichosa, efervesciente y caótica totalidad.

Fearless fue un álbum lleno de magia y curiosidad, la ignorancia y devastación de la juventud. Fue el diario de las aventuras y exploraciones de una adolescente que estaba aprendiendo pequeñas lecciones con cada nueva grieta en la fachada del final del cuento de hadas que le habían enseñado en las películas. Estoy emocionada de decirles que mi nueva versión de Fearless está terminada y que estará con ustedes pronto. Se llama "Fearless (Taylor's Version)" e incluye 26 canciones.

He hablado mucho sobre por qué estoy volviendo a hacer mis primeros seis álbumes pero la forma que he decidido hacerlo espero que ilumine de dónde vengo. los artistas deberían ser dueños de su trabajo por muchas razones, pero el más obvio es que el artista es el único que realmente "conoce" ese cuerpo de trabajo. For ejemplo, solo yo sé qué canciones que escribí casi hicieron el álbum Fearless. Canciones que adoro absolutamente, pero fueron rechazadas por distintas razones (no quiero demasiadas canciones de rupturas, no quiero tantas canciones lentas, no caben tantas canciones en un disco físico).

Esas canciones parecen innecesarias ahora. He decidido que quiero tener la historia completa, ver la pintura v´vida completa y dejarte en el completo paisaje de ensueño que es mi álbum Fearless. Es por eso que he decidido incluir seis canciones nunca lanzadas en mi versión de este álbum. Escritas cuando estaba entre los 16 y 18 años. Estas fueron las que me mataron por haberlas apartado.

Este proceso ha sido más llenador y emocionando que pude haber imaginado y me ha hecho más determinada a regrabar toda mi música. Espero que les guste este primer lanzamiento tanto como he gustó viajar en el tiempo para recrearlo. "Love Story (Taylor's version) saldrán esta noche. Sinceramente e intépridamente, Taylor".

Qué álbumes volverá a grabar Taylor Swift

Taylor Swift (2006) Fearless (2008) Speak Now (2010) Red (2012) 1989 (2014) Reputation (2017)

Por qué Taylor Swift está sacando de nuevo sus álbumes viejitos

Luego de que Scooter Braun, representante de Ariana Grande y Justin Bieber, compró la disquera que inició la carrera de Taylor Swift, este se convirtió en parte dueño de su música y así mismo de sus ingresos. Swift, quien por muchos años se negó a trabajar con él y quien lo acusó por mucho tiempo de hostigador, perdió un juicio que no le permitió quedarse con las grabaciones maestras de su música.

Por esa razón, tuvo que esperar hasta 2021 para que "el contrato" terminara y pudiera tener los derechos de esa música nuevamente. Esto, con la condición de hacer nuevas grabaciones maestras, provocando así, que la cantante tenga que regrabar toda su música.