El amor digital en los tiempos de COVID-19

En esta tabla se puede observar el crecimiento en el porcentaje de personas que afirman tener un ligue en línea en los últimos 3 años.

Si se extrapola el crecimiento a un periodo con una tendencia lineal simple, se puede estimar que para 2022, 7 de cada 10 habrá tenido una relación con alguien que conoció en internet.

En cuanto a las redes sociales y aplicaciones de mensajería WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook parecen mantenerse como las favoritas de los internautas para ligar vs el año pasado como el siguiente gráfico.

Apps para ligar

Los usuarios reportan que la mitad sí las ha usado y de este grupo, el 70% ha dicho que su experiencia ha sido buena o regular. De hecho, estas apps se han vuelto tan comunes que hoy 7 de cada 10 usuarios regulares afirman que no les da pena admitir con su círculo social y familiar que las usa.

Las más populares del sondeo son: Tinder que incluye funciones como swipe, match, super like, boost, rewind y un sistema de pago mensual, semestral o anual), Bumble (aplicación que no obstante no sólo sirve para ligar, sino también para hacer amistades y contactos profesionales), Badoo (basada en la geolocalización de personas que te encuentras en el camino), Happn (identifica a otro usuario en el momento en el que te cruzas con él en la vida real) y Grindr (chat abierto con enfoque de parejas gay) como se puede observar en la siguiente tabla.