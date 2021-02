Cinco parejas de artistas que te harán creer en San Valentín

3. Victoria y David Beckham

La historia de este matrimonio es sin duda la más popular, no solo porque llevan más de 17 años juntos, sino porque a pesar de los altibajos y los chismes en los que se vio involucrado el futbolista, la confianza y el lazo familiar pudo más.

En sus redes sociales es común ver fotos y videos de sus momentos en familia y el apoyo que les dan a sus hijos, con esto nos queda claro que los lazos familiares son lo más importante para ellos.

Hasta ahora, la pareja se ha mostrado estable, sin rumores a su alrededor, de hecho, están tan bien, que centran su atención en nuevos negocios, como por ejemplo, una bodega de vinos.

4. Will Smith y Jada Pinkett

Esta pareja es sin duda una de las más carismáticas y queridas en el mundo del entretenimiento. Smith conoció a su esposa en el casting de la serie "El Príncipe del Rap", y desde entonces jamás se han separado.

"Will y yo nos tenemos plena confianza -dice Jada-. No me molesta en absoluto el hecho de que Will se sienta atraído por otras mujeres. Al final de cuentas, ¿si no valora la belleza femenina en otras, cómo puede admirar la mía?".

5. Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick La historia de Jessica Parker en el amor es muy peculiar, pues sabemos que tuvo varios amores fallidos, sin embargo, el amor de su vida lo encontró en Matthew Broderick. La pareja ha estado casada desde 1997 y tienen tres hijos juntos, James Wilkie Broderick, Tabitha Hodge Broderick y Marion Loretta Elwell Broderick.