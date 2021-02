Siete canciones que no habías escuchado y que puedes dedicar el 14 de febrero

Para nadie es sorpresa que la música es capaz de transportarnos a todos los mundos de sensaciones posibles, es por eso que en San Valentín estas frecuencias de amor no te pueden faltan.

¿Te ha pasado que te dedican canciones que escuchas en todos lados? Estamos seguros de que hasta tú has dedicado alguna canción pop que suena en todas las estaciones de radio.

Y si eres de las personas que quiere salirse de lo común y sorprender a su pareja con una canción que rebase los límites de los sentimientos y que además le deje más enamorad@ de lo que ya está, la lista que te compartimos a continuación es para ti.

Cabe mencionar que ni la letra ni los sonidos de estas canciones necesitan explicación, así que te invitamos a que los experimentes por ti mismo.

Te recomendamos dejarte fluir con ellas y antes de dedicar alguna te sugerimos escucharlas primero en un lugar que sea sumamente apacible para ti.

Por cierto, no olvides buscar la traducción de las canciones que son en inglés, para que tengas una experiencia más completa.

Y sin más…¡disfrútalas!

1. Dulcito e Coco - Vicente García Junto a Kumary Sawyers

2. Nuestra Canción - Monsieur Periné

3. French Navy - Camera Oscura

4. Antes que el mundo se acabe - Residente

5. Ojos color sol - Calle 13

6. Mi corazón - Paté de Fuá ft. Natalia Lafourcade

7. Brindo - Devendra Banhart

8. Do You Love Me Too - Tessa Violet feat Rusty Clanton

9. Venus - Sleeping at Last

10. Sia - My love