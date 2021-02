Kendall Jenner ya tiene novio y lo presume en redes sociales

Kendall Jenner eligió el Día del Amor y la Amistad para mostrar en sus redes sociales el romance que tiene con Devin Booker.

Luego de meses de rumores, la pareja confesó el amor que hay entre ambos y se dejaron ver juntos en una fotografía.

Aunque la vida de la modelo ha estado expuesta prácticamente desde que era una niña, a través del reality show, Keeping Up with the Kardashians, lo cierto es que Kendall ha intentado mantener un perfil no tan expuesto como el de sus familiares y reservarse los detalles más íntimos para ella.

A muchos sorprendió que pudiera mantener por casi un año la relación que mantiene por el basquetbolista Devin Booker, con quien fue relacionada desde abril del año pasado.

Y aunque ya habían sido captados juntos en varias ocasiones, ninguno de los dos se atrevió a hacer ningún comentario al respecto y mucho menos, dejaron pistas en las redes sociales.

Pero ese secretismo acabó en un día muy peculiar, pues San Valentín fue la ocasión perfecta para romper el hielo y compartir por primera vez la imagen de ambos disfrutando de un momento romántico.

En Instagram Stories, Kendall compartió una portal en donde se les ve en medio de un cariñoso abrazo, él está apoyando su cabeza sobre el regazo de la modelo y ella recostada, posando con una enorme sonrisa en el rostro. A estas alturas, muchos se han dado cuenta que Jenner suele ser de pocas palabras, por lo que acompañó dicha fotografía con un emoji de corazón, con lo que dejó en claro que entre ella y basquetbolista existía algo más que una amistad. Por si fuera poco, y como un acto de reciprocidad, Devin Booker también compartió en Instagram algunos de los momentos que vivió en el Día del Amor y la Amistad junto a la modelo. En una de las historias se puede ver a Kendall posando en el jardín de su casa, mientras acaricia a uno de sus perros y de fondo una hermosa puesta de sol color azul.