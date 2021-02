Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

A consecuencia de las acusaciones que ha comenzado a recibir en las que lo tachan de misoginia y racismo, Justin Timberlake ha decidido romper el silencio y durante el fin de semana realizó una disculpa pública.

El cantante se pronuncio a través de sus redes sociales mediante un comunicado en el que ofreció disculpas a su ex pareja Britney Spears y a la cantante Janet Jackson por los errores del pasado, y asegura estar bastante arrepentido, por lo que asumirá la responsabilidad de sus actos

"Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que dije lo que no debía o no defendí lo que era correcto", dijo "Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo por estas mujeres y las respeto, y sé que fracasé", expresó Timberlake.

Las disculpas hacia la princesa del Pop se dan después de la emisión del documental biográfico sobre Britney, que no deja muy bien parado a Justin, debido a supuesto trato que este le brindo mientras mantenían una relación, misma que duró tres años.

Las disculpas también van dirigidas hacia Janet Jackson, por los hechos ocurridos durante el Super Bowl de 2004, misma que se volvió bastante polémica debido a que Timberlake rasgó el traje de Jackson, dejándola con un pezón al descubierto, acto que provocó protestas y quejas de espectadores, colocando a la cantante en la lista negra de la radio, sin recibir ningún apoyo del cantante.