Estas son las referencias de Karol G en ‘Location’ a otras estrellas de la música

Location es la segunda colaboración de Karol G, J Balvin y Anuel AA, intérpretes del género urban, peroel videoclip ya ha dado de qué hablar, pues, además de las referencias al pop y la cultura tejana, algunos han hecho referencias a otros videos de las grandes de la música, así que mejor vuélvelo a ver.

No es la primera vez que J Balvin, Karol G, y Anuel colaboran, pues Location es la segunda canción; su primera colaboración fue China, pieza musical que puso a bailar a millones de fans en todo el mundo.

“Location” es la nueva canción de Karol G,J Balvin y Anuel AA, / Redes sociales

Estas son las referencias en la música de Location de Karol G

La letra:

Llena de empoderamiento femenino con rimas destacadas como: “Estamos todas solteras, el amor no es bienvenido. No necesito un hombre, yo misma sola me cuido”.