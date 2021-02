Danna Paola brilla en su primer concierto virtual

¡Éxito rotundo! Así catalogamos el primer concierto virtual de Danna Paola titulado “Danna Paola Worldwide Live Experience” quién bajo una sorprendente producción del más alto nivel, deleitó a América Latina y Estados Unidos con el gran talento y pasión que caracterizan a la cantante.

Con grandes éxitos como “Mala Fama”, “Sodio”, “No Bailes Sola”, “Oye Pablo”, además de los temas de su nuevo álbum K.O., Danna hizo que miles de sus seguidores estallaran de emoción y convirtieran #DannaPaola y #welcometomybreakupparty en tendencia en redes sociales.

"Me siento muy agradecida con mis fans y verdaderamente honrada de poder brindarles este show de manera virtual. Siempre he sentido que la música tiene el poder de unirnos no importa dónde estemos, y con este concierto quise que sintieran esa unión, esa energía para todos disfrutar juntos", expresó Danna Paola.