Danna Paola terminó en el hospital por bebida que le dieron en un restaurante

No es la primera vez que escuchamos una historia así. Esta vez Danna Paola abrió su corazón y se atrevió a confesar lo que vivió, con la única intención de concientizar a hombres y mujeres sobre el peligro que corren al confiar en extraños.

Y es que la cantante compartió una experiencia que la marcó para siempre, al asegurar que varios hombres la drogaron durante el periodo de grabaciones de la serie "Élite" en Madrid.

"No me acuerdo de qué pasó, entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", dijo Danna en un programa digital transmitido por Youtube.

El incidente ocurrió justo cuando la actriz acababa de pasar por un periodo fuerte de depresión en Madrid, por lo que para sentirse mejor decidió ir a cenar con un amigo que la había visitado desde México.

Al llegar al restaurante, la actriz contó que conocieron a tres hombres latinos con los que decidieron entablar una conversación, pero sin que se diera cuenta la drogaron e intentaron sobrepasarse con ella en los minutos que su amigo la dejó para ir al baño.

"De repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", relató.

A pesar de estar muy expuesta, afortunadamente Danna logró llegar a su casa gracias a la ayuda de su amigo, sin embargo, poco después tuvo que ser hospitalizada.

"Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás".

Durante dicha entrevista la cantante también habló sobre lo mucho que le ha costado llegar hasta donde está y todos los procesos por lo que ha pasado, desde el bullying que sufría en la escuela, los ataques hacía su físico por parte de una empresa de productos de cabello que la llamó gorda y parte de las experiencias que ha tenido en el plano amoroso.