"Vacío" nuevo tema de Luis Fonsi junto a Rauw Alejandro

Hace tan solo un par de días, Luis Fonsi compartió con sus seguidores que eligió presentar su próximo single en directo durante la 33ª ceremonia de Los Premios lo Nuestro, el próximo 18 de febrero.

Sin embargo, el intérprete de “Despacito” no aguantó las ganas y reveló, a través de sus redes sociales, uno de los secretos mejor guardados de su nuevo tema, entre ellos que la canción ha sido titulada “Vacío”, y por si esto fuera poco, Fonsi confesó que, por primera vez compartirá micrófonos con Rauw Alejandro.

Un dato curioso es que su nuevo single te podría parecer bastante familiar, y lo termines relacionando con "A Puro Dolor", del grupo Son by Four, considerado un himno al desamor. Pero fue el mismo interprete quién aclaró que no tienen nada que ver, solo la inspiración:

"No es un remake, no es un remix. Es una canción nueva que tiene esos momentos en los que dices, oye, ¿qué? Sobre todo porque hay una nueva generación de personas que no han escuchado 'A Puro Dolor', o que la han escuchado pero no la pueden identificar", aseguró Fonsi

Además, Fonsi mostró algunos detalles en sus redes, de distintos planos del videoclip de su nuevo single, “Estoy loco de que escuchen mi nueva canción...” expresa Fonsi.

Para Rauw Alejandro, que se caracteriza por darle un toque de romance a su música, sería su segunda gran colaboración en tal solo tres semanas, pues causó sensación el día de San Valentín con el lanzamiento de un nuevo tema llamado “2/Catorce”, además de su dueto con Selena Gómez “Baila Conmigo”.