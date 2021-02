¡Lo estamos disfrutando!-Ellie Goulding anuncia que se encuentra en la dulce espera

Ellie Goulding ha sido premiada con una de los mejores galardones, el ser mamá, esto después de que revelará que se encuentra esperando a su primer hijo, junto a su esposo Caspar Jopling.

La cantante decidió contarle al mundo la gran noticias a través de una importante revista de moda, pero lo que más nos ha sorprendido es que ya se encuentra en la fase final del embarazo, así que la pregunta del millón es ¿Cómo lo mantuvo en secreto durante tanto tiempo?.

TE RECOMENDAMOS: “Estuve a punto de perder la vida”: Demi Lovato comparte que sufrió tres derrames y un infarto



Todo parece indicar que la cuarentena fue su gran aliada al momento de ocultar su embarazo, pues aseguró que decidió mantener su embarazo en privado mientras ella misma, asimilaba la noticia.

"Sucede muy rápido, y luego casi no te lo crees al principio", dijo "Sigues comiendo igual, con el mismo aspecto, durante un tiempo probablemente lo negué. Estaba en una racha tan buena de forma física”, aseguró Ellie.

Además, Goulding confesó que había realizado un espectáculo, un evento transmitido en directo en el Museo V&A en agosto, antes de descubrir que estaba embarazada, por lo que la noticia la tomo por sorpresa.

Un cuento de hadas

La pareja de tórtolos se conoció en 2017 gracias a una amiga común, nada más y nada menos que la princesa Eugenia. Fue apenas en agosto de 2019 cuando la cantante dio el sí al amor de su vida, Casper, y un año más tarde, llegaría la dulce noticia de que esperan a su primer bebé, una hermosa manera de celebrar su primer aniversario de bodas.

"Fue una locura porque era nuestro primer aniversario. En realidad no estaba planeado en absoluto. La idea de quedarse embarazada no parecía factible. Estar embarazada me hace sentir humana. Quiero encontrar una palabra mejor que femenina, pero ahí está. Tengo unas curvas que antes no tenía. Lo estoy disfrutando. Mi marido lo disfruta", expresó la cantante.