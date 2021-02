Galilea Montijo volvió a contagiarse de Covid-19 y actualmente, ella y su hijo se encuentran aislados presentando síntomas severos. Así lo informó a sus compañeros del programa matutino Hoy donde es una de las conductoras principales.

Andrea Legarreta y Raúl Araiza se conectaron vía videollamada con Galilea Montijo durante el programa en vivo, explicando las razones por las que se ausentó en días anteriores.

TE RECOMENDAMOS: Mariazel y su bochornoso accidente, se le rompe el pantalón en "Me Caigo de Risa"

"Otra vez muchachos, no puede ser. Para todos aquellos que no creen que te vuelve a dar", comenzó a decir Galilea Montijo con una cara de tristeza y asegurando que ella y su familia son personas que se cuidan demasiado y aún así se contagiaron.

Galilea Montijo vuelve a tener Covid-19, revela nuevos síntomas severos /

Dónde se contagió Galilea Montijo

En el programa Hoy, Galilea Montijo reveló que el pasado fin de semana dos personas que trabajan directamente con ella le avisaron que dieron positivo a Covid-19. Inmediatamente fue a hacerse primero una prueba rápida que dio positivo. Se fue a aislar a su casa y esperó los resultados de la prueba de PCR que confirmó su contagio; ya tenía dos pruebas que daban positivo a Covid-19.

TE VA A GUSTAR: En Hoy, se confunde de programa y menciona a la competencia

"Ahí mismo le hablé a mi productora y le dije que salí positiva. Mi responsabilidad por supuesto es la de quedarse en casa", aseguró.

"Yo ya no creo en la inmunidad"

Galilea Montijo compartió los nuevos síntomas que tuvo a diferencia de la primera vez que se contagió

Galilea Montijo aseguró que tal vez la enfermedad no es tan fuerte como la vez pasada aunque sí ha tenido nuevos severos síntomas y su hijo ha tenido fuertes fiebres en las últimas horas.

QUIZÁ TE INTERESE: Galilea Montijo se cae de rodillas y desmaya en el foro de Hoy

"El mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso. A diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza. Fiebre no me ha dado, a Mateo sí le dio fiebre toda la madrugada [...] Gracias a Dios no me he sentido tan sofocada como la primera vez, no me ha dado como esa parte que me dio la otra vez, gracias a Dios. Yo me empecé a sentir mal ayer en la madrugada, me dio vómito, como náuseas y me levanté temprano pensando que me había caído mal la cena del domingo. Y ese dolor de cuerpo que dije, 'es demasiado ejercicio que hice el fin de semana'. Esta enfermedad es tan extraña que no sé si estoy entrando o saliendo", indicó.

"Ni modo, me tengo que quedar en casa. A mí me gusta estar activa pero ni modo, así es esto. Y casualmente estábamos hablando de que mucha gente dice que cuando ya te da ya no te vuelve a dar. Pues sí, sí te vuelve a dar porque el sistema inmune no creó estos anticuerpos porque a mí después de cuatro meses que me había dado, en noviembre, es el tiempo que quedas inmune porque yo tampoco creo ya en la inmunidad".