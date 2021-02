La Chilindrina es uno de los personajes más exitosos de la televisión mexicana. Por muchos años este personaje de la serie "El Chavo del Ocho" conquistó a varias generaciones. A 50 años de su primera aparición, María Antonieta de las Nieves, actriz que interpreta a la Chilindrina, ha revelado sus más grandes secretos y cómo ser el personaje tantos años le trajo problemas en su salud.

Fue en una entrevista que "La Chilindrina" tuvo con Yordi Rosado donde platicó, entre otras cosas, de su carrera como actriz y la etapa más importante en su carrera, la del "Chavo del Ocho".

Durante la charla, María Antonieta de las Nieves, nombre de la actriz que interpreta a la Chilindrina, reveló que para lucir como una niña tenía que vendarse el busto para que no se le notara pues siempre tuvo mucho.

La Chilindrina casi pierde los senos por su personaje en el Chavo del 8 /

Lo que no esperaba era que el personaje de la Chilindrina lo interpretaría por décadas y a la larga, fajarse los senos le provocó varios tumores y le deformó el busto.

"Para verme niña me las apachurraba, me las vendaba, -y decían- 'Ay, qué profesional es María Antonieta, mírala, qué niña se ve'. Pues cómo no, si me estaba ahogando, imagínate las primeras veces que lo usé yo dije 'a ver hasta dónde aguanto', pues aguanté 50 años", declaró.

La Chilindrina contó que además, no pudo amamantar a su hijo pues sus senos estaban muy lastimados. Una fuerte infección la invadió y terminó en urgencias, a punto de ser operada y perder un seno.

Tuvo que someterse a varias cirugías e injertos para recuperar su forma pero terminó quitándoselos.

"Me tuvieron que operar y poner unas prótesis, después no me gustó porque las prótesis eran grandes, y quítalas, y me quedaron unos hoyos, no sabes lo que he sufrido yo por mi Chilindrina. Y la última vez que me operé fue para quitarme las dos prótesis porque creían que tenía yo cáncer", continuó.

Afortunadamente todos los tumores que tenía fueron benignos, lo que fue un alivio para la familia pues su esposo ese mismo año fue diagnosticado con cáncer de próstata, del que salió sin tener que someterse a un tratamiento de radiación o quimioterapia.