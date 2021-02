BTS hace historia en su primer Unplugged

BTS aportó todo su “Dynamite” en su primer "MTV Unplugged" haciendo historia como el primer grupo coreano en encabezar dicho evento, rompiendo barreras, convirtiendo este gran evento en algo mucho más intimo.

RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook, nombrados artistas del año 2020 por la revista Time, se unieron a la MTV para ofrecer una actuación de su último álbum "Be" en una edición bastante especial.

BTS en “MTV Unplugged” / Cortesía: Big Hit Entertainment

"Telepathy" fue el tema encargado de abrir el espectáculo, donde los ídols nos deleitaron con sus voces, en lo que fue la primera actuación en directo del tema, esto mientras se encontraban en una sala repleta de juegos arcade antiguos.

"Es realmente un honor formar parte del legado de 'MTV Unplugged', donde han actuado tantas leyendas","Estamos definitivamente agradecidos, honrados de poder formar parte de esto". aseguró el líder del grupo, RM

Una de las grandes y emotivas sorpresas fue la aparición de Suga, miembro que fue apartado tras someterse a una operación de hombro, y quien confeso sentirse agradecido por regresar: "Hacía tiempo que no me subía al escenario, y lo eché mucho de menos mientras me recuperaba", dijo Suga. "Me siento bien actuando juntos. Estoy muy contento".

Por su parte, V presentó el tema de "Blue & Grey", canción que nació durante la pandemia, en donde pudimos observar a los chicos en un invernadero, acompañados de encantadores sonidos de guitarra acústica.

La sorpresa de la noche fue escuchar a BTS interpretar un cover especial "Fix You" de Coldplay dedicada a ARMY, con llaman a sus seguidores, y que mejor que con una canción que los ha reconfortado personalmente a lo largo de 2020 en su decepción y frustración por no poder hacer una gira de su reciente álbum BE debido a la pandemia de coronavirus.

"Life Goes On" y "Dynamite" fueron las interpretaciones finales de BTS, esta úultima convirtiéndose en la primera canción grabada íntegramente en inglés, la primera en debutar en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y la primera en obtener una nominación a los Grammy.

Sin duda, este Unplugged de 30 minutos y cinco canciones fue muy diferente a lo que hemos visto con Pearl Jam, Mariah Carey, Eric Clapton y Nirvana, pues la deslumbrante actuación, combinado con sets bastante producidos y las íntimas historias entre canciones, hicieron que BTS demostrara el por que ha derribado las barreras lingüísticas y culturales.