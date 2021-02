BTS se corona en el mundo de la moda

Mientras que en sus ratos más casuales, le gusta usar sudaderas y pantalones holgados, así como abrigos largos neutros, por lo que resalta todo su atuendo portando un sólo accesorio fuera de lo normal.

El miembro de BTS más versátil, no le teme a las tendencias y se atreve a usar lo que sea. Casi siempre podemos verlo usando camisas holgadas acompañadas de pantalones ajustados, mismos que suele combinar con un par de lentes de sol y joyas en color plata.

Aunque le gusta mucho vestirse de manera casual, trata de combinar su estilo relajado con algunos atuendos de diseñador, entre ellas su marca favorita, Gucci.

TE PODRÍA INTERESAR: BTS anuncia su primer Unplugged

RM – básico con un toque diferente

El rapero es conocido por utilizar ropa que le favorece sin complicarse la vida. Le gusta usar de todo, desde looks urbanos, hasta looks más suaves, casi boho. A el no le importa si si repite estilo o si lo renueva, mientras se sienta cómodo con él.