SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium, Reseña de un juego con esencia retro

Para poder hablar de SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium primero es necesario poner un poco de contexto. En la década de los noventa, cuando los videojuegos comenzaron a popularizarse, las salas de juego, también conocidas coloquialmente como “maquinitas” o arcadias eran muy populares, y aunque podías encontrar videojuegos de distintos géneros en estos lugares, el que se volvió más popular entre videojugadores y locatarios fue el género de peleas por obvias razones.

Para los videojugadores de este género se convirtieron en el mejor escaparate para presumir sus habilidades, vaya, para dejarle claro a toda la congregación quienes eran los mejores del barrio y que nadie se podía meter con ellos mientras que, para los dueños de estos lugares, los videojuegos de peleas eran un negocio redondo, siempre había filas y la espera para poder jugar era relativamente corta de hecho, siempre y cuando el juego fuera nuevo, podían llegar a recuperar su inversión en un fin de semana.

Durante esta década pudimos disfrutar de docenas de videojuegos de peleas de distintas compañías, pero la mayor innovación y popularidad estaba dividida entre tres de ellas: Capcom, Namco y SNK.

Namco rápidamente se separó del resto con la llegada de Tekken y aunque siempre fue popular en Japón, en el resto del mundo se seguía prefiriendo Street Fighter y The King of Fighters quienes dominaban “las retas” entre los aficionados a este género.

Duelo de Titanes

Y si bien, por algunos años parecía un sueño descabellado, la unión entre ambas franquicias sucedió y se firmó un contrato en el que Capcom y SNK se comprometían a desarrollar dos juegos de peleas cada quien. Aunque técnicamente, SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium no es el primer juego de la serie desarrollado por SNK, pues antes se lanzó uno de cartas, si fue el primero que contractualmente cumplía la obligación de ser un juego de peleas.

Dicho todo esto, SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium fue el primer título donde los personajes de ambas empresas se vieron las caras frente a frente y, cuando se lanzó para el Neo Geo Pocket Color, causó mucho revuelo, así como lo está causando ahora que se rescata del olvido y llega al Nintendo Switch.

Regresando al tema, el juego ofrece una selección de 26 personajes entre los que se cuentan a Kyo Kusanagi, Terry Borgard, Mai Shiranui, Iori Yagami, Ryu, Ken Masters, Chun-Li, Guile etc. más ocho personajes secretos que puedes desbloquear poco a poco.

Casi todos los movimientos de los personajes están presentes, aunque se tuvieron que hacer algunas concesiones y es que, como seguramente ya se dieron cuenta, el Neo Geo Pocket Color solo contaba con dos botones (A y B) lo que obligó al desarrollador a hacer modificaciones al sistema de juego, principalmente al sistema de combos que se simplificó para poder ejecutarlos con esos dos botones, lo que puede ser un poco frustrante para los jugadores más técnicos.