The Last Blade: Beyond the Destiny, Reseña

Celebrando el 30 Aniversario de Neo Geo tenemos la rara y maravillosa oportunidad de experimentar The Last Blade: Beyond the Destiny una de las singulares joyas de Neo Geo Pocket.

SNK Corporation continúa deleitando con la propuesta de traer a sus títulos clásicos, primero con sus lanzamientos gratuitos en la plataforma de Twitch Prime y posteriormente lanzando para Nintendo Switch Samurai Shodown! 2 y King of Fighters R2. Manteniendo el mismo precio que sus otras entregas, ahora nos trae esta franquicia que curiosamente no llegó a ser tan conocida en las arcadias.

En la época de la restauración Meiji (la misma que en el manga Samurai X), existen 4 guardianes que protegen la puerta del infierno, hasta que uno de esos guardianes decide revelarse y eliminar a toda la humanidad. Todos sabemos que no vamos a los juegos de peleas por su historia, de hecho esta es muy parecida a otros juegos del mismo tipo pero con espadas.

Donde este título brilla es en su diseño de personajes. En su versión Chibi (pequeños muñecos) cada uno con un look distintivo que lo hace destacar y aunque no conoces a los personajes, tienes una idea de cómo se manejan y cómo se juegan.

Cuenta con dos modalidades, Pow que hace que tus movimientos sean más lentos, pero más potentes y Speed, que hacen que puedas conectar más golpes pero son menos dañinos. El juego cuenta con 9 personajes principales y con 7 desbloqueables, así como 2 minijuegos, uno de batear una pelota de baseball con un personaje que tiene un mazo de hierro como arma y otro que es un estilo raro, donde un personaje vuela por los cielos esquivando árboles y piedras que por alguna razón están flotando, ambos minijuegos nos dan varios ratos de diversión. Cuenta también con las funciones de poder modificar un look diferente a la consola que aparece, también puedes ver el manual para saber más de la historia y de cada peleador. Se puede colocar un filtro de pixeles para que, aunque estés jugando en una pantalla de alta definición tenga esa apariencia retro. Conclusión Si eres fanático de Samurai Shodown, The Last Blade: Beyond the Destiny tiene la misma temática y personajes muy carismáticos, toda una pieza para tu colección de ultra conocedor de juegos de pelea. Con varios personajes desbloqueables y mucho contenido por un precio accesible. Calificacion: 8 Por Ken Luna Tanamachi en Switch

Nintendo Switch『幕末浪漫特別編 月華の剣士』ゲームプレイ映像【楓 vs. 守矢】を公開! #SNK #NEOGEO #月華



ニンテンドーeショップhttps://t.co/ood6rW63l5 pic.twitter.com/GZdbrIR1oP — SNK JAPAN (@SNKPofficial_jp) November 2, 2020