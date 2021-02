Estrenos de Netflix y otras plataformas de streaming que no te puedes perder en marzo

Dentro de pocos días le diremos adiós a febrero y le daremos la bienvenida al mes de la primavera. Si eres de las personas amantes de las películas y series no te puedes perder los estrenos que plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO tienen para ti en marzo.

Comenzaremos por compartirte todos los estrenos que trae Netflix, pues a pesar de la competencia que tiene sigue siendo la plataforma de series y películas más popular de todo el mundo.

Toma en cuenta las siguientes iniciales para que sepas que tipo de formato tiene cada producción:

(P): Pelicula

(S): Serie

(D): Documental

(I): Infantil

(A): Anime

(R): Reality

(SU): Stand Up

Todas las plataformas que te presentamos traen contenido espectacular este mes / Pixabay

Netflix

1 de marzo

-La Noche del Demonio, La Última Llave (P)

-Connected (P)

-How To Be Really Bad (P)

-Bayuki (P)

-Almas Guerreras 2011 (P)

-Biggie, I Got a Story to Tell (D)

También puedes leer: La serie de Luis Miguel ya tiene fecha de estreno; revelan detalles de la segunda temporada

2 de Marzo

-Fabuloso Vocabulario (I)

3 de marzo

-Moxie (P)

-Mark Hoffman: Un falsificador entre Mormones (S)

4 de marzo

-Titanes del Pacifico, Tierra de Nadie (A)

5 de marzo

-Centinela (P)

-Los Fantasmas de la Ciudad (S)

8 de marzo

-Las Begums de Bombay (S)

9 de marzo

-La Casa Flotante (S)

10 de marzo

-Boda o Hipoteca ®

-Last Chance U Basketball (S)

-Tony (S)

-Dealer (S)

12 de marzo

-The One (S)

-Paradise PD (A)

-Love Alarm (S)

-Hoy Si! (P) - Junket por RIVA

15 de marzo

-Vidas de Papel (P)

-El Reino Perdido de los Piratas (S)

16 de marzo

-Waffle y Moshi con Michelle Obama (S)

-Rebell Comedy Raus Aus’m Zoo (SU)

17 de marzo

-El Caso Wesphael Conmoción en Bélgica (S)

-Simplemente Negro (P)

18 de marzo

-Nate Bargatze: The Greatest Average American (SU)

-B The Beginning T2 (A)

19 de marzo

-Sky Rojo (S)

24 de marzo

-Quién mató a Sara? (S)

Quizá te interese: Tim Burton está de regreso junto a la "Familia Addams"

Aunque Netflix tiene el trono del streaming, no puede faltar el contenido de Amazon Prime Video, pues cada vez son más los suscriptores que va ganando debido a su contenido único y original.

Amazon Prime Video

5 de marzo

-Un Príncipe en Nueva York 2 (P)

6 de marzo

-La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especial T11-T13 (S)

10 de marzo

-Jack & Jil T1 y T2 (S)

-The Priest (P)

-Los Secretos Que Ocultamos (S)

12 de marzo

-Making Their Mark (S)

13 de marzo

-Chicos Buenos (P)

14 de marzo

The Good Fight T3 (S)

Nekrotronic (P)

26 de marzo

Invincible (S)

La Templanza (S)

Absentia T2 (S)

31 de marzo

Infierno En La Frontera (P)

Te recomendamos: Michelle Obama se aventura en el mundo culinario con serie infantil

En esta lista de estrenos tampoco pueden faltar los de Disney+. Aunque esta plataforma es prácticamente nueva en el mercado, en pocos meses ha logrado conseguir un gran número de usuarios que son fans de sus producciones.

Disney+

5 de marzo

WandaVision Ep. 9 Final de Temporada (S)

Muppets Ahora (S)

Por Dentro de Pixar (S)

Raya y El Último Dragón (P) + Premier Access

Disney Secrets Of Sulphur Springs: Time Warped

Garfield: A Tale Of Two Kitties

Heartland Docs DVM T2 (S)

12 de marzo

Own The Room

Dr K’s Exotic Animal ER T1-T8 (S)

Dr Oakley Yukon Vet T7 (S)

Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children

Marvel Studios: Legends

Assembled: The Making Of WandaVision Premiere

19 de marzo

Falcón y El Soldado del Invierno (S)

Big Hero 6 The Series T3 (S)

Mexico Untamed (S)

26 de marzo

The Mighty Ducks: Game Changers (S)

Pickle And Peanut T1-T2 (S)

Gnomeo And Juliet (P)

También te puede interesar: Razones por las que debes seguir a la estrella de "Bridgerton", Regé-Jean Page

Y finalmente, pero no menos importante, te compartimos lo nuevo de HBO, que no nos dejarás mentir también ha presentado contenido espectacular.

HBO

10 de marzo

Genera+ion (S)

18 de marzo

Justice Legue: Snyder’s Cut