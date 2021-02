Arrestan a youtuber Rix por el caso de Nath Campos

Ricardo "N", mejor conocido en Youtube como "Rix" fue arrestado por la Procuraduría de la Ciudad de México luego de que Nath Campos hiciera la declaración formal en su contra por abuso sexual.

Nath Campos, conocida youtuber, compartió el pasado 22 de enero un video donde contaba su testimonio tras ser presuntamente abusada sexualmente por su antiguo compañero de trabajo, Rix.

Nath Campos hizo una denuncia formal ante Rix por abuso sexual /

Ambos habían salido de fiesta. Nath bebió alcohol esa noche y Rix se ofreció a llevarla. Lo que recuerda después de eso fue él intentando tener relaciones sexuales con ella casi insconsciente.

"Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un momento demasiado pesado y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock...", declaró en el video de Youtube que alcanzó más de 12 millones de reproducciones.

Una fotografía de la detención de Rix ya se hizo viral / Una fotografía de la detención de Rix ya se hizo viral Ahora, la Procuraduría de la Ciudad de México, anunció la detención del youtuber Rix en la alcaldía de Coyoacán. Nath Campos había advertido que llevaría el caso a un juicio legal y es así como presentó una denuncia en días anteriores ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. "A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales", dice el comunicado de la Procuraduría General de Justicia. "Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso), sino de fabricar un caso mediático", declaró en aquel momento Rix, respondiendo a las acusaciones de Nath Campos. Rix se defiende ante las acusaciones de Nath Campos / Rix decidió poner privada su cuenta de Instagram. Por su parte Nath no ha publicado nada al respecto de la detención.