Cinco curiosidades de Justin Bieber para celebrar su cumpleaños

Justin Bieber está de fiesta. Hoy cumple 27 años y lo celebra compartiendo una fotografía de cuando era pequeño en Instagram. Además, como regalo sorpresa para sus fans anunció que pronto lanzara su próximo álbum de estudio llamada “Justice”.

Recordemos que el cantante de música pop comenzó su carrera a la edad de 12 años, cuando subía videos a YouTube. Dicha plataforma le ayudó para que pudieran encontrarlo y catapultarlo al éxito.

Entre las canciones que registraron mayor popularidad al inicio de su carrera se encuentran: One time y Love me, que forman parte de su álbum debut llamado My world y publicado en 2009.

Por otra parte, será el 19 de marzo cuando el cantante estrene “Justice”, su más reciente trabajo discográfico, al respecto Bieber dijo en sus redes sociales que “en una época en la que hay tanto mal en este planeta destrozado, todos anhelamos sanación y justicia para la humanidad. Al crear este álbum, mi objetivo es hacer música que brinde consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda identificarse y conectarse para que se sientan menos solos. El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que las personas se sientan impotentes”.

“La música es una excelente manera de recordarnos unos a otros que no estamos solos. La música puede ser una forma de relacionarse y conectarse entre sí. Sé que no puedo simplemente resolver la injusticia haciendo música, pero sí sé que si todos hacemos nuestra parte al usar nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos. Este soy yo haciendo una pequeña parte. Mi parte. Quiero continuar la conversación sobre cómo es la justicia para que podamos seguir sanando", publicó.