Dulce María revela que los RBD no le hablan desde que rechazó el reencuentro

Los verdaderos fans de RBD saben que a pesar de que el reencuentro fue una increíble noticia y una gran experiencia, definitivamente hizo falta la presencia de Dulce María y Poncho Herrera quienes tuvieron que ausentarse por otros compromisos. Ahora, Dulce María, habla de cómo el rechazo al nuevo proyecto trajo grandes consecuencias a su relación con sus ex compañeros.

Fue en una entrevista con un medio de espectáculos que Dulce María habló sobre el regreso de RBD no solo a los escenarios sino a las plataformas digitales. Ahí mismo, confesó cómo el cancelar su participación en el reencuentro afectó su amistad con los demás integrantes.

Dulce María rechazó reencuentro con RBD para no contagiar a su hija /

Dulce María rechazó un reencuentro por temor a contagiarse de Covid-19 y como consecuencia, contagiar a su bebé y a su esposo. El contagio de Anahí durante el concierto de reencuentro confirmó a Dulce María, de 35 años, que tomó la mejor decisión en favor de su familia.

"Me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Any (Anahí) se contagió y contagió a su familia y todo. Gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería", reveló en la entrevista.

Sin embargo, a pesar de que su postura era firme, quienes no recibieron con gusto la decisión fueron Christopher Uckermann, Anahí, Maite Perroni y Christian Chávez. Según Dulce María, la ignoraron y desde entonces no ha platicado con ellos como antes.

"La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que ya no iba a participar. Les mandé un mensaje de diez minutos y nadie me contestó. Donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. En realidad no he podido hablar con ellos en esta cercanía", concluyó.