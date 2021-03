La "accidentada" forma de perder peso de Demi Lovato

Demi Lovato, la incansable luchadora y defensora de la imagen corporal, quién bno hace mucho mostró con orgullo sus estrías a través de una sesión fotográfica, dejó a todos con la boca abierta al confesar que bajó varios kilos al dejar de intentarlo.

Fue a través de sus redes sociales que la cantante compartió un vídeo en dónde expresó que decidió relajarse en cuestión de dietas, dejando de lado el contar calorías y los estrictos regímenes alimenticios, mostrando los increíbles resultados:

“Perdí peso accidentalmente. Ya no cuento las calorías. Ya no hago más ejercicio. No restrinjo ni purgo. Y yo, especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta ... y de hecho he perdido peso”, asegura Lovato en el video.

La publicación fue titulada con el mensaje "Estoy llena de paz, serenidad, alegría y amor hoy” demostrando así el gran amor propio de la cantante, en donde se le ve posando frente al espejo de su baño y subiendo su camisa para mostrar los grandes cambios.

Además, Demi expresó que su reciente pérdida de peso es el resultado de una vida más saludable en la cuestión mental, y admite que su relación con la comida y el ejercicio no siempre fueron las mejores, pues fue en diversas entrevistas donde confesó que siempre que si ingería comida, tenia que hacer ejercicio para mantener cierta imagen ,y que incluso llegó a despedir a miembros de su equipo después de que sintiera que la presionaban demasiado para que comiera y tuviera un aspecto determinado.

Pero esta no es la primera ves que Lovato se abre en temas de cuestión alimenticia, pues el año pasado mostró su silueta en traje de baño con un poderoso mensaje acerca de la recuperación que ha tenido con respecto a la bulimia, reflexionando en que todos puedan estar pasando por algo similar, y que son "dignos del milagro de la recuperación", asegurando que no están solos.

Sin duda, se ha convertido en un gran ejemplo a seguir, de lucha y gran amor propio.