Mujer se niega a afeitarse el bigote y las cejas para sus citas

La sociedad ha marcado ciertos estándares de belleza y moda que, cuando llegan a romperse, suelen ser mal vistos. Y es que en gustos se rompen géneros, y lo que para algunos resulta bello, para otros simplemente no lo es.

Y la prueba de que no hay que juzgar a nadie es Eldina Jaganjac, una mujer de 31 años, originaria de Copenhague, quien ha decidido romper con los estándares establecidos y dejar de afeitarse su bigote y cejas para salir a citas.

TE RECOMENDAMOS: Comprobado: las mujeres necesitan dormir más que los hombres



Cortesía: Instagram / Eldina Jaganjac

La idea de Eldina surgió debido a que creció en una pequeña ciudad donde se esperaba que todo el mundo encajara, por lo que, conforme iba creciendo, llegó a sentirse tan frustrada por el hecho de que la mujer gaste más tiempo y dinero en mantener su aspecto para que se nos considere visualmente aceptables en la sociedad.

Fue en marzo del año pasado cuando decidió dejar de depilarse las cejas y eliminar el bigote, al darse cuenta de que solo se sentía menos femenina debido a las expectativas de la sociedad. Ahora ya no le importa su aspecto ni lo que los demás piensen de ella, pues prefiere enfocarse en las tareas y los objetivos para lograr sus metas.

“No me importa lo que la gente piense. No quiero que se convierta en un gran problema -sin querer hacer un juego de palabras-, pero es una decisión personal que cada uno debe tomar, y me gustaría que a la gente no le importara el aspecto que una mujer decida tener", asegura Jaganjac.