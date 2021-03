Crean modo borracho para smartphones, olvídate de los mensajes incómodos

Cuántas veces no te has arrepentido de un mensaje, una llamada o un Whatsapp que mandaste cuando no estabas en tus cinco sentidos. Llamar a tu ex, personas indeseadas o más mientras estás borracho es algo que además de humillante, no se puede olvidar.

Pero parece que una empresa china nos ha hecho el favor de la vida y ha patentado una función llamada "Método interactivo y sistema para un modo borracho para sistemas inteligentes", es decir, una función para smartphones que limita el uso de aplicaciones a las personas que se encuentren en estado de ebriedad.