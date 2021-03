Una mujer que ama a los perros, sabe amar profundamente

Tan loca que es capaz sin titubear de poner en riesgo su integridad por defender aquello que ama y más si se trata de su amigo perruno. Esta mujer ríe de la nada y conversa en la comunión de las miradas a la hora de la siesta.

Definitivamente no debes enamorarte de una mujer así; ella conoce todo sobre la reciprocidad, la fidelidad, la nobleza, la entrega y la forma de hacer demostraciones sin restricciones, sin límites. Además, deberías imponerte pues es una chica a veces ridícula y un poco desaforada.

Olvídate de que ella se fije de los pelos en su ropa, los lleva como trofeo de la gran conexión y amor que tiene hacia su perro. Lo ama tanto que el día en que lamentablemente se vaya, pasará por un doloroso duelo por el cual deberás acompañarla y respetarla.

En los buenos y malos momentos tu perro estará / Pixabay

Una de sus prioridades siempre será su hijo peludo y deberás ‘competir’ con él entre unos cuantos aspectos. Lamentablemente en la mayoría terminarías perdiendo. Deberás soportar que su teléfono este invadido de fotos con él y contigo muy pocas. Por eso, no te enamores de una mujer que ama a su perro.

Su peculiar forma de ser y su intensidad para amar harán que si te enamoras de ella, te sea imposible olvidarla, alejarte, inclusive aunque decidan terminar. Ella es de las que da todo cuando ama y su instinto maternal y de protección simplemente te atrapará.

No te enamores de una mujer así, loca, única, entregada. Su locura se transmite con facilidad y si no eres inmune, lo más posible es que termines contagiándote. Así que, no te enamores de una mujer que ama a los perros”.

¿Qué opinas de este escrito? ¿Coincides con la autora?