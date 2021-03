Viral: Mamá explica a sus hijas que la virginidad no existe /

Una madre en Estados Unidos se hizo viral por la forma en la que habla de sexualidad y la virginidad a sus cinco hijas. Sin duda, una educación muy revolucionaria.

Bien dicen que cada mamá y papá saben cómo criar a sus hijos. Por su puesto, los métodos a veces no son nada parecidos a los que nosotros recibimos o a los hijos de alguien más. Por eso las declaraciones de Cayce LaCorte, una mamá feminista de Estados Unidos, llamaron la atención en redes sociales.

Fue en un reto de TikTok que Cayce LaCorte se sinceró con sus seguidores. Tenía que confesar una forma de educar a sus hijos que era cuestionada por los demás. La respuesta impactó a más de uno pues le ha enseñado a sus hijas que la virginidad no existe.

"Estoy educando a mis cinco hijas para que crean que no existe la virginidad. Es un concepto patriarcal usado para controlar a las mujeres y no tiene ningún sentido más que el de hacer sentir mal a las mujeres consigo mismas. Solo porque un chico al azar tenga relaciones contigo en algún momento de tu vida no cambia tu valor, no cambia quién eres. El sexo es importante, es algo importante y siempre será importante pero no tiene nada que ver con 'tu primera vez', el concepto es totalmente ridículo", aseguró en el video que se hizo viral.