Ser una persona homofóbica (o que respeta a los homosexuales pero que "nada más no se metan con uno o con la ley") podría relacionarse con ser menos inteligente, es decir con un bajo coeficiente intelectual. Así lo asegura un estudio realizado en Australia.

El estudio llamado "Las raíces cognitivas del prejuicio hacia las parejas del mismo sexo", publicado en el sitio de investigación Science Direct, asegura que las personas que suelen tener actitudes de odio y aversión hacia los homosexuales, en realidad tienen poca inteligencia.

TE RECOMENDAMOS: Detienen a pareja gay por besarse en la playa

"Examinamos los enlaces entre la habilidad cognitiva y los prejuicios hacia las personas del mismo sexo. Habilidades cognitivas altas indican menor prejuicio", asegura el estudio luego de la información recabada a través de varias encuestas.

Fue la Universidad de Queensland, en Australia, que a través de encuestas a 11 mil 564 personas, llegó a esta conclusión. A las personas se les preguntó su estado socioeconómico, ingresos, dinámicas laborales y se les hizo un cuestionario de coeficiente intelectual. Así mismo se les preguntó sobre los derechos de las parejas del mismo sexo y su opinión al respecto.

QUIZÁ TE INTERESE: La atacaron por tener dos papás ¡pero esta niña se volvió su heroína!

Las personas tenían que responder si estaban de acuerdo o no con que las parejas homosexuales tuvieran los mismos derechos que los heterosexuales.

"¿Las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales tienen?"

Las personas que contestaron que estaban en descuerdo fueron quienes tuvieron la puntuación más baja en el examen de coeficiente intelectual.

"Nuestros resultados sugieren que las habilidades cognitivas juegan un rol crucial, aunque poco reconocido, en (la formación del) prejuicio", dice el estudio.

LEE TAMBIÉN: Joven invita a su mamá a boda con su novio; ella reacciona diciéndole pecador

Por último, el estudio concluyó que aunque la educación puede reducirlo, no se convierte en un factor determinante para conseguir evitar los prejuicios. Sin embargo, no debería ser un pretexto para no intentarlo.