¡Contrato millonario! David Beckham firma para producir serie

Disney tiene el objetivo de revela la importancia del fútbol con el fin de dar a los jóvenes un propósito y un sentido de comunidad, por lo que se pensó en David Beckham como un mentor ideal para el grupo, pues si historia de vida coincide con la de estos chicos. Así mismo, se habla de que será recompensado con una gran suma compuesta por siete cifras.

Aún no se ha anunciado una fecha de emisión, pero se podría comenzar a producir el rodaje a principios del próximo verano, pues el casting ya se ha llevado a cabo a unos kilómetros del lugar de nacimiento de Beckham, en el este de Londres.

Esta no es la primera vez que escuchamos noticias sobre el ex jugador del Manchester United y del Real Madrid en el mundo televisivo, pues fue en otoño de 2020 que se hizo público que Beckham firmó un acuerdo con Netflix para realizar un documental sobre su vida, pero hasta el momento no se ha dado más información sobre este proyecto.