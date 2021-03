Influencer colombiano se puso implantes para cumplir reto viral /

Lo que uno hace por los likes y seguidores. Un influencer colombiano hace los retos más atrevidos en Instagram y aunque la gente creía que no lo cumpliría, se puso implantes de seno y como dice él "ahora tiene chichis de mujer".

Yeferson Cossio, un influencer originario de Colombia, ha llamado la atención de las redes sociales al someterse a los retos que él denomina como "Sí a todo". Esta vez, la apuesta era ponerse implantes al menos un par de días.

TE RECOMENDAMOS: Mujer se quita la ropa interior y la usa como cubrebocas para comprar en supermercado

El cuñado de Yeferson, Jhoan López, lo retó a ponerse implantes si conseguía más de tres millones y medio de seguidores en Instagram. A partir de ese momento, la gente se movilizó e invitó a sus amigos a seguirlo para que realizara el reto.

Yeferson Cossio, un influencer colombiano, dice "sí a todo" y cumplió el reto de ponerse implantes /

"Si pierdo este reto me toca ponerme siliconas. La verdad me parece interesante la idea, ¿se imaginan llegar a viejo y contar "ah, una vez perdí una apuesta y me puse unas tetas enormes"? No estoy preocupado: ya me explicaron cómo hacemos para no dañar mis pectorales. Me dejo las siliconas 3 días y luego me las quito, la cicatriz sería pequeña y debajo de un tatuaje así que no se notaría en lo absoluto", escribió esperando entre tener muchos seguidores y al mismo tiempo no conseguirlos para no someterse a una cirugía.

QUIZÁ TE INTERESE: Viral: Mamá explica a sus hijas que la virginidad no existe

Al final, llegó a solo 3.4 millons pero sus seguidores estaban tan emocionados con la idea que decidió que aún así lo haría. De este modo, pagó para ponerse implantes.

En su cuenta de Instagram compartió desde el momento en que lo sedaron hasta las fotografías del resultado."¿Entonces, no me creían capaz de ponerme chichis? Pues vean cómo quedó la cirugía", escribió junto al video mostrando que no era un montaje.